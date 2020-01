Il Napoli vola in semifinale di Coppa Italia superando di misura la Lazio. Il tabellino della sfida contro i biancocelesti: super Insigne

Il Napoli torna alla vittoria contro la Lazio volando così in semifinale di Coppa Italia. Insigne decisivo con un gran gol come ai vecchi tempi proprio nei primi minuti di gioco, mentre Immobile fallisce dopo pochi minuti un calcio di rigore. La partita è entusiasmante con occasioni da una parte e dall’altra. Hysaj si fa espellere per doppia ammonizione, poi ci pensa Lucas Leiva a riportare la parità in campo con un altro cartellino rosso. Nel finale i biancocelesti ci provano, ma il ritorno dei supporters al San Paolo si fanno sentire. Manolas e compagni stringono i denti e conquistano una vittoria decisiva.

Napoli-Lazio 1-0, il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejòn (23′ st Elmas), Milik, Insigne (32′ st Ruiz). A disposizione: Meret; Karnezis, Tonelli, Leandrinho, Llorente, Lozano. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25′ st Patric); Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (31′ st Jony); Caicedo (10′ st Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 2′ pt Insigne

NOTE: Immobile (L) sbaglia un calcio di rigore (alto) al 10′ pt. Espulsi Hysaj (N) al 19′ pt per doppia ammonizione e Leiva (L) al 25′ pt per proteste. Ammoniti: Acerbi (L). Recupero: 3′ e 5′.