Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: nulla da fare per Lozano, in attacco confermati i titolarissimi. Prima da titolare per i due neo-acquisti azzurri

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Napoli-Lazio, gara valida per l’andata dei quarti di finali della Coppa Italia. Con un percorso in campionato ormai compromesso che vede il Napoli alla 20° giornata già fuori da ogni discorso legato alla Champions League, la Coppa Italia resta per gli azzurri l’unico obiettivo di questa stagione fin qui disastrosa. Per battere la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da 11 vittorie consecutive tra cui quella con il Napoli di due settimane fa, servirà sicuramente una grande prestazione degli azzurri, chiamati a dare il massimo nel momento peggiore.

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Meret e Lozano, volti nuovi a centrocampo

Per la gara contro la Lazio il tecnico azzurro Gennaro Gattuso decide ancora una volta di dare spazio a David Ospina tra i pali, autore di un’ottima prestazione contro la Fiorentina nonostante la sconfitta. In difesa si rivede Mario Rui a sinistra, con Manolas e Di Lorenzo centrali e l’ormai titolarissimo Elsed Hysaj sulla fascia destra. Ma la vera novità riguarda il centrocampo, con i due nuovi acquisti Demme e Lobotka entrambi titolari, con Zielinski a completare il trittico di centrocampo. Nonostante i pronostici iniziali lo dessero per titolare, ancora nulla da fare per Lozano, con il trittico Callejon-Milik-Insigne confermato ancora una volta. Tra le fila della Lazio ancora out Correa, con Caicedo confermato titolare.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo.