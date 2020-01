Calciomercato Napoli, Tonelli saluta: nuova avventura per lui

Non solo acquisti: da domani Lorenzo Tonelli non sarà un giocatore del Napoli. Cessione a gennaio per il centrale difensivo toscano

Tutto pronto per l’addio. Lorenzo Tonelli da domani non sarà più un giocatore del Napoli. In questa stagione l’ex Empoli non è mai sceso in campo con la maglia azzurra e così il classe 1990 è pronto per una nuova avventura. Sarà ancora Sampdoria: per lui un ritorno gradito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro più bonus. Già da questa sera inizierà la sua seconda esperienza in blucerchiato: domani il primo allenamento sotto la gestione di Claudio Ranieri come svelato da Sky Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, affare fatto: il giocatore apre alla cessione



Calciomercato Napoli, esperienza fallimentare per Tonelli

Arrivato con grande entusiasmo al Napoli, Tonelli ha tradito le aspettative con un rendimento alquanto disastroso accendendo il cuore dei tifosi soltanto in poche occasioni. Anche sotto la gestione Sarri, che lo conosceva bene dai tempi di Empoli, per lui sono arrivate poche apparizioni in maglia azzurra. Il tempo non è del tutto perso e così per lui potrebbe esserci un’occasione da non sprecare per mettere in mostra tutto il suo valore. Il Napoli guarda anche alle cessioni per snellire la rosa di Gattuso evitando così nuovi malumori nella seconda parte di stagione. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore con l’operazione già conclusa. Nuova avventura per il centrale toscano, voglioso di riscatto con il sogno di tornare a vestire, perché no, la maglia della Nazionale italiana.