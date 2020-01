Napoli, dall’obiettivo Coppa Italia al compagno Meret: parla Ospina

L’estremo difensore del Napoli, David Ospina, ha parlato di diversi argomenti: dalla vittoria della possibile svolta all’errore contro la Lazio.

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e con la testa proiettata alla Juventus, David Ospina ha concesso una lunga intervista a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’: “È facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato. Questa è una stagione speciale, abbiamo cominciato la stagione con degli obiettivi, ed oggi noi ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo uscirne facendo le cose bene, sul campo. Dobbiamo prendere i tre punti in campionato”.

COPPA ITALIA – “Si, è un obiettivo importante. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato. La cosa importante è pensare alla prossima partita. La Juve ha grandissimi calciatori, dobbiamo mettere la grinta per fare una grande partita”.

Napoli, Ospina dalla papera con la Lazio a Meret

L’estremo difensore colombiano del Napoli si è poi soffermato sul ruolo del portiere e sull’errore contro la Lazio in campionato: “La posizione del portiere è speciale, per questo siamo diversi e possiamo usare anche le mani. Quando commetti un errore è un più visto rispetto ad un attaccante che se sbaglia poi l’azione successiva può segnare e rimediare. La cosa importante è continuare a lavorare e mettersi giù per la prossima partita. Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare. Meret ha grandi qualità ed è un bene per l’Italia. Ci aiutiamo tutti, poi normale ci sia una concorrenza leale per giocare ma ognuno fa il tifo per l’altro”.

I NUOVI – “Sono due giocatori che possono aiutare la squadra ad uscire da questa situazione. Hanno dimostrato qualità contro la Lazio, sono due grandi calciatori che possono aiutare molto la squadra per il sistema che vuole il mister”.

BARCELLONA E JUVE – “Champions? E’ una partita importantissima, ma prima di quella dobbiamo pensare alle partite del campionato, abbiamo tempo per preparare questa grande partita. Juve? Ci sono giocatori di altissimo livello, si può studiare ma il giorno della partita poi magari fai un’altra cosa. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, fare questa partita con la voglia e la qualità che abbiamo. I tifosi ci tengono molto? La Juve è una squadra fortissima, noi vogliamo uscire da questa situazione, nelle ultime 3-4 partite abbiamo dimostrato che vogliamo uscirne”.