Biglietti Napoli-Juventus: info e prezzi. San Paolo verso il pienone

Biglietti Napoli-Juventus, il San Paolo va verso il pienone per il big match della 21° giornata di Serie A. Già sold out la Curva B, che ha aperto l’anello inferiore

Domenica alle ore 20:45 allo Stadio San Paolo andrà in scena l’attesissimo match Napoli-Juventus, che metterà di fronte agli uomini di Gattuso i rivali di sempre. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio un risultato utile contro i padroni incontrastati del campionato da otto anni a questa parte potrebbe dare una grande scossa al morale della squadra partenopea, per cercare di mettersi alle spalle il momento negativo che dura ormai da troppo tempo per la compagine azzurra. Dopo la gara dell’andata in cui il Napoli ha perso allo scadere a causa dell’autorete di Koulibaly al fotofinish dopo una grande rimonta, il match di domenica avrà anche un ulteriore motivo per essere acceso. Infatti, sarà anche la prima volta che Maurizio Sarri metterà piede al San Paolo da avversario, proprio con addosso la divisa del nemico di sempre.

Biglietti Napoli-Juventus, info e prezzi

Nonostante il brutto periodo degli azzurri i tifosi rispondono presente, e per la partitissima Napoli-Juventus il San Paolo va verso il pienone. La Curva B superiore è già andata in sold-out, e sono in vendita adesso anche i biglietti per l’anello inferiore, mentre rimangono poche centinaia di biglietti in vendita per Distinti Superiori e Tribuna Posillipo.

Ecco i prezzi dei biglietti per Napoli-Juventus, acquistabili esclusivamente dai residenti nella regione Campania e i possessori della Fidelity Card SSC Napoli:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni:

Ecco come i due tecnici Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri potrebbero schierare le due formazioni in campo domani. Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo