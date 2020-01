Calciomercato Napoli, dopo l’arrivo di Politano potrebbero non essere finiti gli affari con l’Inter. L’agente ha proposto ai nerazzurri un calciatore azzurro per la prossima stagione

Manca ormai solo l’ufficialità e poi Matteo Politano diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo la fumata nera sullo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma gli azzurri hanno affondato il colpo, trovando subito l’accordo con l’Inter e con il giocatore, che ha però aspettato alcuni giorni sperando in un ritorno di fiamma della Roma. L’accordo con l’Inter è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni bonus compresi. Non rientra nella trattativa invece Fernando Llorente, che resterà a Napoli come vice-Milik.

De Laurentiis scatenato in questa sessione invernale di calciomercato, e dopo Diego Demme, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani (che concluderà la stagione a Verona), piazza con Politano il quarto colpo di mercato.

Calciomercato Napoli, dopo Politano nuovo affare con l’Inter?

Vera e propria bomba quella lanciata nella notte dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale attraverso il suo sito ufficiale ha affermato che Mino Raiola ha proposto il capitano del Napoli Lorenzo Insigne all’Inter per la prossima stagione. Secondo il noto giornalista, Insigne già la scorsa stagione è stato vicino all’addio, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto a causa della mancanza di condizioni adeguate. Ma quest’anno gli azzurri e il suo capitano in primis stanno vivendo una stagione a dir poco complicata, e non è da escludere che l’addio sia solo rimandato.