Napoli-Juventus, le probabili formazioni: problemi per Gattuso

Ancora una sfida decisiva per Rino Gattuso: al San Paolo domenica 26 gennaio arriva la capolista guidata dall’ex Sarri. Le probabili di Napoli-Juventus

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha riportato entusiasmo in casa Napoli. Domenica sera, 26 gennaio, al San Paolo, arriverà la Juventus che cercherà di allungare ancora sull’Inter. Una sfida importante anche per gli azzurri, reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro la Fiorentina. I partenopei dovranno mettere in scena la partita perfetta per cercare di fermare i bianconeri, protagonisti in un gennaio 2020 davvero bollente con vittorie e prestazioni da incorniciare per la squadra di Sarri. Ancora problemi per Gattuso per quanto riguarda il reparto difensivo: Maksimovic proverà a recuperare, mentre Koulibaly potrà andare soltanto in panchina. In porta confermato ancora una volta Ospina con Di Lorenzo e Mario Rui sulle due fasce di competenza: in cabina di regia ci sarà Demme con Fabian e Zielinski come interni. Tridente d’attacco composto da Callejon, Insigne e Milik.

Ritornerà al San Paolo da ex Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, che ha vissuto tre anni emozionanti alla guida dei partenopei, confermerà il 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle dell’ex Higuain e Cristiano: soltanto panchina per Dybala. Tra i pali agirà Szczesny con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne, mentre al centro giocheranno De Ligt e Bonucci. Pjanic, Bentancur e Matuidi i tre centrocampisti bianconeri.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano. All. Sarri

Getty Images