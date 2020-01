Calciomercato Napoli, è fatta con l’attaccante: i dettagli

Calciomercato Napoli, trovato l’accordo con l’Inter e il calciatore per il passaggio in azzurro dell’attaccante. Frenata Llorente, che potrebbe restare a Napoli

Mancano ormai veramente solo le firme e poi Matteo Politano diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Si è da poco concluso il summit nella sede dell’Inter tra gli agenti dell’ex Sassuolo e la dirigenza nerazzurra per definire gli ultimi dettagli, con i primi che hanno dato il loro benestare alla trattativa. Con l’accordo sull’ingaggio con il Napoli che è stato già trovato, adesso si attende solo l’ufficialità che arriverà dopo le classiche visite mediche di rito. L’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi a 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20. Per il club azzurro si tratta del quarto colpo di questo calciomercato invernale dopo Diego Demme, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, con quest’ultimo che arriverà a Napoli solo al termine della stagione.

Calciomercato Napoli, fumata grigia per Llorente: le ultime

A Milano quest’oggi erano presenti anche gli agenti di Fernando Llorente, ma la pista attualmente è fredda, e l’eventuale affare sarebbe comunque slegato dalla trattativa Politano. Con Dries Mertens che ancora non ha recuperato dall’infortunio il Napoli attualmente non ha intenzione di cedere lo spagnolo, alternativa naturale di Arkadiusz Milik. L’Inter intanto sembra aver riavviato i contatti con l’entourage di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea e che potrebbe diventare il vice Lukaku nella compagine nerazzurra guidata da Antonio Conte.