Calciomercato Napoli, addio in estate: futuro in Spagna

Il giocatore del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe salutare gli azzurri in estate: si valuta la nuova destinazione

Non solo presente, ma anche futuro prossimo. José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, starebbe pensando all’addio. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” non ci sarebbero novità per quanto riguarda il suo rinnovo. E così il suo agente Quilon starebbe pensando ad un possibile ritorno in Spagna visto l’interesse dell’Espanyol. La società partenopea ha chiuso l’operazione Politano dall’Inter proprio per dare già un’alternativa valido all’ex Real Madrid. L’esterno offensivo romano intende riscattarsi dopo l’esperienza non troppo esaltante a Milano e le sue caratteristiche si sposano alla grande con l’idea tattica di Rino Gattuso.

Calciomercato Napoli, Callejon verso l’addio

Se non dovesse esserci il rinnovo a breve, lo stesso giocatore del Napoli potrebbe già concordare il suo nuovo contratto con un altro club. Callejon cercherà di riscattarsi dopo le prestazioni deludenti degli ultimi mesi. Poi il suo futuro sarà lontano da Napoli dopo tantissime stagioni vissute da protagonista in maglia azzurra. Così come la situazione di Mertens, in scadenza di contratto anch’egli e in attesa di capire con certezza il suo futuro. Il Napoli lavora sul fronte mercato per il presente, ma soprattutto in vista della prossima stagione con operazioni di mercato importanti tra acquisti e cessioni cercando di anticipare le altre big d’Europa.