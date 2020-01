Rinnovo Mertens, il belga non vuole lasciare Napoli! C’è la rivelazione

Rinnovo Mertens, il belga non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli e vorrebbe addirittura continuare in dirigenza una volta lasciato il calcio giocato

Da molti mesi ormai tiene banco in casa Napoli la situazione relativa al rinnovo dell’attaccante belga Dries Mertens, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Le parti per adesso sono ancora distanti, l’entourage dell’ex PSV Eindhoven continua a chiedere l’inserimento di un bonus da 5.5 mln di euro nel contratto, mentre De Laurentiis resta fermo sulla sua offerta iniziale. L’infortunio del belga e il conseguente ritorno in Belgio del calciatore per curarsi hanno alimentato molte cattive lingue sul futuro del calciatore, ma al momento sembra assai improbabile una sua eventuale cessione già a gennaio.

Rinnovo Mertens, la rivelazione di Auriemma: “Vuole restare a vita, anche in dirigenza”

Sul rinnovo di Dries Mertens si è espresso anche il noto giornalista di fede partenopea Raffaele Auriemma, che nell’edizione odierna di Tuttosport spiega che il calciatore vorrebbe continuare in azzurro, magari restando anche in dirigenza. Si legge sul quotidiano: “Alla fine potrebbe essere trovata una soluzione favorevole a tutti. Anche perché il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti fiamminghi. Mertens scalpita anche per tornare in campo e lunedì prossimo potrebbe finire il calvaria con la convocazione per la sfida contro la Sampdoria”.