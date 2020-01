Calciomercato Napoli, summit rinviato ma c’è ottimismo per il rinnovo

I tifosi del Napoli dovranno ancora attendere per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Il summit per prolungare l’accordo con gli azzurri per ora è stato rimandato.

Arek Milik questa sera sarà al centro dell’attacco del Napoli nella sfida casalinga contro la Juventus. Chance importante per il bomber polacco che proverà a sbloccarsi contro i bianconeri del grande ex Maurizio Sarri, squadra alla quale non ha mai segnato. I suoi gol restano però tra le poche reali certezze di questo Napoli come dimostrano i numeri di una stagione comunque convincente dal punto di vista personale. 10 reti in 15 apparizioni tra coppe e campionato per l’ex Ajax che esulta una volta ogni 113 minuti giocati. Una vera e propria garanzia al netto dei soliti infortuni che spesso lo hanno tenuto fermo ai box. Proprio per le sue qualità sottoporta, gli azzurri stanno provando a prolungare il contratto di Milik.

Calciomercato Napoli, frenata sul rinnovo di Milik: c’è comunque ottimismo

Bisognerà attendere per il rinnovo di Arek Milik in azzurro. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, gli agenti dell’attaccante si trovano in questo momento in Polonia e per ora il summit col Napoli per prolungare l’accordo attualmente in scadenza nel 2021 è stato rimandato. La società del patron De Laurentiis ha infatti al momento ben altre priorità, dall’affare Politano alle varie trattative in uscita per sfoltire la rosa di Gattuso. Proprio per questi motivi il Napoli ha rinviato i discorsi sui rinnovi contrattuali a febbraio, quando il mercato sarà chiuso.

Al netto di questa piccola frenata filtra quindi ottimismo in relazione al rinnovo di Milik il cui desiderio è chiaramente continuare la sua avventura a Napoli. Intanto stasera avrà la grande occasione per entrare ulteriormente nel cuore dei tifosi azzurri.