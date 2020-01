Napoli-Juventus, UFFICIALE: cambio tra i convocati

Gattuso è stato costretto ad operare un cambio ufficiale tra i convocati del Napoli per la sfida contro la Juventus in virtù dell’indisponibilità di Ospina. Modifica in porta.

L’attesa è quasi finita. Questa sera il Napoli di Gattuso fronteggerà al San Paolo la Juventus capolista di Maurizio Sarri. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 nell’impianto di Fuorigrotta per quella che alla vigilia dell’inizio del campionato doveva rappresentare una sorta di sfida scudetto. Oggi però gli obiettivi delle due squadre sono ben diversi, con i bianconeri impelagati nella lotta per il titolo, e i partenopei lontanissimi sia dalla vetta che dalla zona Champions, vogliosi di uscire dalla crisi in campionato sull’onda lunga del successo di Coppa Italia contro la Lazio. Non sarà però semplice per la truppa di Gattuso che dovrà anche fare a meno di pedine molto importanti come Koulibaly, Allan e Mertens, non convocati per oggi. La novità dell’ultim’ora arriva inoltre dalla porta dove non ci sarà David Ospina.

Napoli, Ospina out contro la Juventus: il comunicato azzurro

L’estremo difensore colombiano dopo aver saltato l’allenamento di ieri per gastroenterite, non sarà arruolabile per la gara contro la Juventus nonostante fosse stato inizialmente inserito nella lista dei convocati.

A rendere nota la sostituzione di Ospina ci ha pensato lo stesso Napoli con una breve nota ufficiale: “Napoli-Juventus, stasera alle ore 20.45 al San Paolo per la 21esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Mariani di Aprilia. Ospina non sarà del match per un attacco influenzale. Al suo posto il portiere della Primavera Antonio Daniele. I convocati: Karnezis, Meret, Daniele, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho”.