Napoli-Juventus, i convocati di Gattuso: rientro in difesa

Alla vigilia di Napoli-Juventus, Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per domani. Ospina c’è ma non si è allenato.

Domani sera alle 20.45 il Napoli sarà di scena al San Paolo contro la Juventus del grande ex Maurizio Sarri. Gara sulla carta molto ostica per gli azzurri che sono reduci dalla bella vittoria di Coppa Italia contro la Lazio, ma navigano ancora in acque torbide in campionato. A complicare i piani di Gattuso ci sono anche i problemi fisici di alcuni elementi importanti come Mertens, Allan e Koulibaly. La nota lieta arriva però da Nikola Maksimovic, rientrato nell’elenco dei convocati dell’ex allenatore del Milan che nel pomeriggio di oggi ha diramato la lista: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, le probabili formazioni: problemi per Gattuso

Verso Napoli-Juventus, Ospina tra i convocati ma non si è allenato

Il comunicato odierno pubblicato dal Napoli si sofferma anche e soprattutto sulla seduta di allenamento sottolineando un piccolo problema anche per Ospina: “Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domani al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, dopo Politano nuovo affare con l’Inter?

Come da copione sono invece fuori dall’elenco dei convocati di Napoli-Juventus i vari Mertens, Ghoulam, Allan e Koulibaly,