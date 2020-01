Napoli-Juventus è stato il capolavoro di Gennaro Gattuso

Il day after Napoli-Juventus è un giorno dolce e pieno di spunti per gli azzurri di Gennaro Gattuso

Se consideriamo i novanta minuti di ieri, è davvero difficile pensare che la squadra in azzurro sia a meno ventiquattro da quella in bianconero. Una prestazione tignosa ed estremamente lucida, con un Napoli che mostra i muscoli, seppur restando umile per tutti i novanta minuti di gioco. La vittoria contro la Juventus è stata il capolavoro di Gennaro Gattuso, dove si è visto chiaramente l’identità e la mano di un allenatore che ha ben chiaro il chi, il come ed il quando. Il Napoli è tornato allo stato solido, monolitico e compatto, che ha concesso poco più di qualche tiro in porta alla temibile Juventus, che tremare il mondo fa. Arretrando il proprio baricentro e tappando le corsie centrali, gli azzurri sono riusciti ad opporre resistenza allo strapotere offensivo dei bianconeri.

Il Napoli ha meritato la vittoria, come Gattuso meriterebbe il rinnovo

Magistrale, poi, il lavoro di disimpegno e di ripartenza del Napoli. Forzando il palleggio dal basso e raggrumando il centrocampo intorno alla figura una e trina di Diego Demme, Gattuso è riuscito a far scorrere il proprio gioco su binari tranquilli e a superare sistematicamente la pigra pressione della Juventus. Una mancanza di sacrificio, quella dei bianconeri, che è risultata fatale in occasione di ambedue i gol azzurri, soprattutto sul primo, con Insigne che corre indisturbato per una trentina di metri, prima della conclusione-assist per Zielinski. A colpire maggiormente, però, è la ritrovata garra e il ritrovato spirito di gruppo, che sembra aver pervaso anche gli elementi considerati ormai in uscita da questa squadra. L’ex tecnico del Milan è riuscito ad entrare nella testa e nel cuore dei calciatori, dando loro nuovamente uno scopo e una strada da seguire. Un risultato e una ricetta che stanno rilanciando il club partenopeo. Il Napoli ha meritato la vittoria, così come Gattuso meriterebbe il rinnovo e le chiavi del prossimo ciclo azzurro.