Calciomercato Napoli, salta l’accordo: assalto decisivo

L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo in vista della prossima stagione: ora potrebbe saltare tutto, nuovo inserimento

Il Napoli cercherà di chiudere la sessione invernale di calciomercato con altri possibili colpi in entrata e in uscita per snellire la rosa di Rino Gattuso. La società partenopea sarebbe stata ad un passo dal centrocampista dell’Hellas Verona Sofyan Amrabat, ma il forte interessamento della Fiorentina ha cambiato le carte in tavola come svelato da Sky Sport. L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato: “Dopo aver preso Kouame dal Genoa a condizioni economiche favorevoli a 10 mln di euro, la Fiorentina ha chiesto anche Criscito al Genoa bloccando anche Igor della Spal. Domani chiude per Duncan del Sassuolo e poi Amrabat per l’estate”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, operazione difesa: c’è la frenata

Calciomercato Napoli, la Fiorentina chiude per Amrabat

In questa prima parte di stagione il centrocampista di Juric ha collezionato ben 1698 minuti diventando l’elemento indispensabile del centrocampo veronese. Tanta quantità abbinata ad un’ottima qualità che lo ha reso un giocatore totale attirando gli interessi delle big d’Italia, tra cui il Napoli. Negli ultimi giorni si è inserita prepotentemente il club viola, pronto a diventare la sorpresa degli ultimi giorni di mercato. Ancora poche ore, poi si conosceranno al meglio le strategie della società partenopea anche in vista della prossima stagione. Da Demme a Lobotka passando per Politano per l’immediato presente passando ai colpi estivi. C’è aria di rivoluzione in casa azzurra visto che ormai è finito da tempo un ciclo: c’è bisogno di rinnovamento per trovare nuova linfa in grado di dare quel senso di appartenenza in più.