Coppa Italia, sarà Napoli-Inter la semifinale: sfida Gattuso-Conte

L’Inter supera di misura la Fiorentina volando così in semifinale di Coppa Italia: sarà l’avversaria del Napoli

Antonio Conte può tornare a gioire dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in campionato. L’Inter supera di misura la Fiorentina grazie ai gol di Candreva e Barella e vola in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli nel doppio confronto. Lo stesso allenatore dei nerazzurri ha svelato nel post-partita: “È una vittoria meritata, siamo contenti di aver passato il turno, di essere in semifinale e di trovare il Napoli per una bella doppia sfida. Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile in tutte le competizioni per fare esperienza e continuare a migliorare”.

Coppa Italia, Gattuso sfida Conte

La sfida d’andata si giocherà al San Paolo il 12 febbraio, mentre quella di ritorno a San Siro è in programma il 4 marzo. L’altra semifinale sarà tra Milan e Juventus con due grandi match da non perdere e da vivere intensamente. Gattuso proverà a centrare la finale, ma contro un avversario ostico come Conte sarà davvero dura. Le prossime settimane saranno decisive per capire al meglio lo stato di forma del Napoli come ha svelato lo stesso allenatore calabrese in conferenza stampa. Le vittorie contro Lazio e Juventus hanno riportato entusiasmo in casa azzurra. Ora bisogna continuare su questa strada immettendo anche le nuove forze fresche arrivate dalla sessione invernale di calciomercato, come l’arrivo di Demme che ha ridato vitalità al centrocampo.