Calciomercato Napoli, operazione difesa: c’è la frenata

Nelle scorse ore il nome di Ricardo Rodriguez sembrava vicinissimo al Napoli. Le cose però non stanno propriamente così e sarebbe arrivata una brusca frenata. C’è un problema.

Il mercato del Napoli non è ancora finito. La società azzurra è una delle regine di questa sessione estiva con gli acquisti dei vari Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani per il futuro. Al momento il club di De Laurentiis continua a lavorare sia per l’immediato che per l’estate. In quest’ottica il prossimo colpo potrebbe essere Petagna, da lasciare poi alla Spal, mentre per regalare a Gattuso un ultimo tassello tutti gli indizi portano a Ricardo Rodriguez. Il mancino svizzero, da tempo in uscita dal Milan, sembrava ormai destinato proprio al Napoli dopo l’accelerazione degli ultimi giorni. Eppure le cose non stanno proprio così e sarebbero in procinto di complicarsi.

Calciomercato Napoli, si complica Rodriguez: la situazione

Mentre per Suso e Piatek la cessione sembra ormai prossima, per l’addio di Rodriguez al Milan ci sarebbe qualche intoppo. Finito in panchina dopo l’esplosione di Theo Hernandez, l’elvetico in questa sessione di mercato è stato molto vicino al trasferimento al Fenerbahce, prima che i problemi finanziari del club turco, frenasse l’operazione. Una situazione che ha quindi consentito al Napoli di provare l’affondo.

In tal senso però secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ il Milan avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli per portare il terzino svizzero al San Paolo. I partenopei vorrebbero chiudere per l’ex Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto, ma sembra non esserci l’accordo proprio sulla tipologia di trasferimento. Per questa ragione per Rodriguez potrebbe esserci un ritorno di fiamma ad opera del PSV che ci aveva provato nelle primissime battute di questo calciomercato invernale.