Calciomercato Napoli, futuro Gattuso: De Laurentiis convinto

Il Napoli sembra aver definitivamente cambiato passo. Due vittorie nelle ultime due tra campionato e Coppa Italia contro avversari di lusso come Juventus e Lazio che si stanno giocando le posizioni di altissima classifica in Serie A. Una bella prova di forza soprattutto quella contro i bianconeri dell’ex Sarri che ha certificato ancora una volta quanto di buono fatto intravedere al cospetto dei biancocelesti di Inzaghi. Un ritorno ad alti livelli come non si vedeva dalle parti del San Paolo da ormai troppo tempo. Gran parte del merito va anche e soprattutto a Gennaro Gattuso, che dopo un avvio complicato ha impresso fortemente la sua mano sulla rinascita del Napoli. Proprio dai risultati dipenderà anche il futuro dello stesso allenatore ex Milan, inevitabilmente legato al verdetto del campo.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis convinto da Gattuso: pronto il rinnovo di contratto

Il contratto che lega Gattuso al Napoli prevede al suo interno un’opzione automatica di prolungamento in caso di arrivo in Champions League. Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’ gli ottimi risultati dell’ultimo periodo e la verve della squadra pienamente ritrovata avrebbero convinto Aurelio De Laurentiis ad affidare all’ex milanista un progetto ad ampio raggio.

Il contratto, che è in scadenza a giugno al netto dell’opzione Champions, potrebbe essere rinnovato anche prima della fine della stagione, poiché il club è molto contento del lavoro del tecnico. Una soddisfazione tale da portare il Napoli al punto da dare piena fiducia a Gattuso impostando anche la squadra del futuro. Una bella soddisfazione per ‘Ringhio’ che ha conquistato con il lavoro sul campo il suo futuro.