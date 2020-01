Calciomercato Napoli, Mertens rifiuta il Chelsea: possibile rinnovo

Dries Mertens vuole ripartire alla grande dopo il rifiuto al Chelsea nella sessione invernale di calciomercato: ora potrebbe arrivare il rinnovo Dalla possibile cessione a gennaio alla permanenza al Napoli pensando così anche al rinnovo contrattuale. L’attaccante belga, Dries Mertens, ha rifiutato più volte il Chelsea come svelato Sky Sport così come il club partenopea. Da fermo ai box per infortunio il folletto azzurro potrebbe tornare a disposizione di Gattuso per la trasferta di Genova contro la Samp. Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato ora Mertens sarebbe più convinto di giocare con maggiore tranquillità. Anche l’Inter si era inserito per arrivare al giocatore belga per rinforzare il reparto offensivo. Tutto sarà rinviato nelle prossime settimane con il giocatore del Napoli che dovrà decidere il suo futuro a partire dal rinnovo contrattuale con il club partenopeo. LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Allan ancora out, torna Maksimovic?

Calciomercato Napoli, la voglia di riscatto

Finora il suo rendimento non è stato entusiasmante con nove gol e quattro assist vincenti siglati complessivamente finora. Nelle ultime settimane lo stesso attaccante del Napoli è volato anche in Belgio per farsi curare da un problema muscolare. Ora con Gattuso lo stesso centravanti azzurro potrebbe essere l’alternativa giusta a Arek Milik tornando così ad agire nel ruolo che lo ha reso implacabile sotto porta sotto la gestione di Sarri. Lo stesso belga sarebbe pronto a sposare a via il progetto del Napoli con un possibile ruolo anche da dirigente in futuro.