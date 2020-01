Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Allan ancora out, torna Maksimovic?

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: si rivede Maksimovic, solito ballottaggio in porta. Esordio rinviato per Politano, ancora out anche Allan

Lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso se la vedrà allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia conquistate contro la Lazio e la convincente vittoria con la Juventus avvenuta la scorsa settimana, gli azzurri devono adesso dimostrare che non si è trattato solo di uno squarcio di sole in mezzo alla tempesta, ma che il periodo negativo è stato definitivamente messo alle spalle. Infatti, il Napoli deve assolutamente ritornare ad avere quella continuità di risultati fondamentale per cercare di salvare il salvabile in questa stagione a dir poco tribolata, che vede attualmente la zona Champions lontana addirittura 14 punti.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Gennaro Gattuso ritrova pian piano i pezzi del puzzle. Koulibaly, Mertens e Maksimovic sono ormai stabilmente in gruppo e il centrale serbo, con tutta probabilità, riuscirà anche a far parte degli undici che scenderanno in campo a Marassi contro la Sampdoria. Non ce la farà Allan, che ha svolto ancora personalizzato, e probabilmente neppure Politano e Fabian Ruiz che hanno fatto solo palestra dopo l’influenza. Mertens e Koulibaly dovrebbero partire dalla panchina. In porta ballottaggio Ospina-Meret, difesa con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Possibile variante Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas. A centrocampo Demme e Zielinski sicuri del posto, l’altra maglia dovrebbe prenderla Lobotka. Tutto definito in avanti: solito tridente Callejon-Milik-Insigne, con poche chance per Hirving Lozano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso