Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Meret, centrocampo inedito

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: Meret vince il ballottaggio in porta, nulla da fare per Maksimovic che partirà dalla panchina. Centrocampo inedito per Gattuso

Mancano ormai pochi minuti al fischio d’inizio di Sampdoria-Napoli, gara valida per la 22° giornata di Serie A TIM. Vince Meret il ballottaggio in porta con Ospina, mentre in difesa Gattuso non rischia dal primo minuto Maksimovic, confermando Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui sulle fasce. Centrocampo inedito con Lobotka mediano e Zielinski ed Elmas ai lati. Solito tridente in attacco formato da Callejon, Milik e il capitano Lorenzo Insigne, in grande spolvero negli ultimi match. Tra le fila degli uomini di Ranieri partiranno dal primo minuto tutti e tre gli ex azzurri, Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Panchina: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Demme, Llorente, Lozano, Mertens, Politano. All. Gattuso.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Panchina: Seculin, Falcone, Vieira, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Maroni, Léris, Murru, Bertolacci. All. Ranieri

Sampdoria-Napoli, Manolas: “C’è bisogno di continuità”

Prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Napoli, il difensore azzurro Kostas Manolas è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare del match e del momento del Napoli. Ecco le sue parole: “Dobbiamo dare continuità di risultati per dire che siamo guariti. Oggi è importante, possiamo sfruttare i passi falsi degli altri. Speriamo di fare una grande gara. Ranieri ha tanta esperienza, ha allenato grandi club. Io l’ho avuto a Roma lo scorso anno, sa mettere in campo bene la squadra, è difficile fargli gol perché son là, tutti chiusi per poi attaccare di ripartenza. Sarà una partita difficile.

Su Di Lorenzo: “Merita tutti i complimenti. E’ un ragazzo che in pochi anni è passato dalla Serie C alla Serie A, ora sta facendo un gran campionato. Spero che andrà all’Europeo perché lo merita”.