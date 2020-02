Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: assenti Fabian Ruiz e Demme per influenza, si va verso un centrocampo inedito. Confermato il trio d’attacco

Questa sera alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio di Sampdoria-Napoli, gara valida per la 22° giornata di Serie A TIM. Dopo le due vittorie consecutive nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e la pesante vittoria in campionato contro i campioni d’Italia in carica della Juventus, il Napoli deve dimostrare di essersi messo definitivamente alle spalle il periodo negativo, e di non giocare al top solo contro le grandi. Inoltre, i passi falsi di Roma, Atalanta, Cagliari e Milan di questa giornata regalano un’opportunità d’oro agli azzurri per accorciare le distanze alla zona Europa. Infatti, in caso di vittoria gli uomini di Gattuso andrebbero a -2 dalla zona Europa League, e a -9 dal quarto posto valido per l’ingresso in Champions League.

Sampdoria-Napoli, Gattuso perde alcuni pezzi: le probabili formazioni

Per la gara contro la Sampdoria, il tecnico Rino Gattuso dovrà fare i conti con le assenze: recuperati Allan, Mertens e Koulibaly che però partiranno dalla panchina, gli azzurri perdono oltre a Fabian Ruiz anche Diego Demme per influenza. A centrocampo si va verso l’esordio di Lobotka dal primo minuto quindi, con Elmas e Zielinski ai lati. In difesa possibile il ritorno di Maksimovic dal primo minuto, con Di Lorenzo che tornerebbe al suo consueto ruolo di terzino destro. Confermato in attacco il trio Callejon-Milik-Insigne. Solito ballottaggio in porta tra Meret e Ospina, con quest’ultimo favorito.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso