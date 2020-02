Lista Champions Napoli: un’esclusione che fa rumore

Nella lista Champions presentata dal Napoli c’è un’esclusione che fa particolarmente rumore. Inseriti invece Demme, Lobotka e Politano.

Tre esclusi per l’Europa: per loro la stagione di Champions finisce qui. Il Napoli ha consegnato la lista alla Uefa per la fase finale della Champions e naturalmente Gattuso ha dovuto fare scelte dolorose, perché il regolamento europeo ha anche più restrizioni di quello italiano.

Malcuit e Younes tagli previsti: dentro i nuovi acquisti

Dentro i tre nuovi acquisti Demme, Lobotka e Politano, e non poteva essere altrimenti. Fuori Malcuit, Ghoulam e Younes. Già previsto il forfait di Malcuit, che sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio e ne avrà quasi fino a fine stagione. Abbastanza scontata anche l’uscita di Younes: lì davanti c’è la folla, per tre maglie sono davvero in tanti e non è un mistero che fino all’ultimo giorno Giuntoli abbia provato a piazzare il tedesco praticamente a chiunque.

Lista Champions Napoli: l’esclusione di Ghoulam fa rumore

Più pesante l’esclusione di Ghoulam, segno che l’algerino non è atteso ad un miglioramento immediato e che ormai è fuori dal progetto tecnico del Napoli. Dentro due mediani, fuori due terzini: un rischio grosso, ma, forse, inevitabile.