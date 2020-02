Napoli, il calciomercato di gennaio già promosso: i nuovi subito decisivi

Il calciomercato di gennaio del Napoli è già stato promosso dal campo. Oltre a Demme, subito indispensabile, bene anche gli altri acquisti.

Aria nuova, in casa Napoli. Già l’innesto di Diego Demme in mezzo al campo aveva fatto capire che la musica è cambiata, con risultati sotto gli occhi di tutti. Cinque partite dell’italo-tedesco e al di là del gol decisivo contro la Sampdoria sono state tutte prestazioni di altissimo spessore.

Non solo Demme per il Napoli: il calciomercato di gennaio è promosso

La squadra gira e gira tutta intorno a lui, ma a Genova è girata anche intorno a Stanislav Lobotka. Presi entrambi per giocarsi il posto da centrale di centrocampo, i due nuovi acquisti si sono dimostrati entrambi validissimi, pur con caratteristiche un po’ diverse tra loro. Più geometrico lo slovacco, molto più dinamico Demme, che ha trovato il gol con grinta e cattiveria agonistica, proprio come il suo idolo Gattuso. Il terzo innesto di gennaio è Politano, che ha approcciato subito la nuova esperienza nonostante l’influenza. Una manciata di minuti buoni per prendere subito un giallo per simulazione. Un cartellino ingiusto: il fallo c’era e poteva essere il rigore decisivo.

Elmas ‘nuovo’ acquisto: Gattuso può rilanciarlo

Fra i nuovi possiamo sicuramente annoverare anche Elmas, che con Gattuso sta trovando più spazio, più fiducia e anche finalmente la via della rete. Dopo il mezzo gol contro il Sassuolo, quello di Marassi è tutto suo. Un momento importante, che il giovane macedone ha salutato con delle lacrime liberatorie.