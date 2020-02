Formazione Napoli, con l’arrivo dei nuovi innesti sono tante le risorse a disposizione di Gennaro Gattuso. Con il Lecce l’esordio di Politano dal primo minuto?

“Demme? Ci servono due calciatori per ogni ruolo”. Lo ha detto proprio lui il 10 gennaio scorso: Gennaro Gattuso ha da sempre lavorato con l’intenzione di avere due elementi per ruolo. E proprio su questo concetto è stato impostato il mercato di gennaio, anche se, viste le condizioni di Ghoulam, verrebbe da chiedere perché non sia stato preso anche un secondo terzino sinistro. Ma nel resto dei ruoli, adesso che stanno tornando tutti gli infortunati, c’è davvero tanta abbondanza. Non solo due per ogni ruolo ma anche almeno due per ogni singola posizione in campo. Basta pensare al centrocampo, dove tre fra Allan, Elmas, Fabian, Zielinski, Demme e Lobotka dovranno sedersi in panchina. E che dire dell’attacco, dove è stato preso Politano per giocarsi il posto con Callejon pensando che Lozano sarebbe scalato a sinistra per fare il vice Insigne. In questo gioco delle coppie restano fuori Younes e Malcuit, non a caso esclusi dalla lista Uefa, e anche Fernando Llorente, considerato più un’arma da lanciare nel finale di gara che un possibile co-titolare. 4-3-3 A e 4-3-3 B: due squadre quasi dello stesso livello per competere al massimo in tutte e tre le competizioni.

Formazione Napoli, con il Lecce Politano dal primo minuto?

Domenica alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Lecce, gara valida per la 23° giornata di Serie A TIM. Per l’occasione, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso potrebbe regalare la prima da titolare al neo acquisto Matteo Politano, arrivato dall’Inter durante la sessione invernale di calciomercato. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret, Mario Rui, Manolas, Koulibaly (Maksimovic), Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Allan, Politano, Milik, Insigne. All: Gattuso.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Lucioni, Rispoli, Donati, Rossettini, Majer, Barak, Deiola, Saponara, Lapadula, Falco. All: Liverani.