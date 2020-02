Inter-Napoli, i convocati di Gattuso e le probabili formazioni

Inter-Napoli, gli azzurri sono chiamati a dare il meglio per cercare di risollevare le sorti di questa stagione, fin qui deludente. I convocati e le probabili formazioni

Tra poco meno di 24 ore ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Napoli, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gara importantissima per gli azzurri, per cercare di salvare il salvabile in una stagione a dir poco maledetta per il club partenopeo. Per l’occasione, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Elsed Hysaj, che ha rimediato un’espulsione ai quarti contro la Lazio. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Per la gara di San Siro contro l’Inter, probabile che Gattuso decida di far partire dalla panchina l’ex di turno Matteo Politano, schierando Callejon dal primo minuto. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato Ospina, in difesa invece torna titolare Manolas, assente contro il Lecce, al posto di Koulibaly, non apparso ancora in ottima forma. In attacco torna Mertens dal primo minuto, che farà rifiatare Milik. Tra le fila dell’Inter invece si rivede Lautaro Martinez, assente per squalifica nelle precedenti due gare di campionato.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso