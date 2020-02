Prossimo allenatore Napoli, da De Zerbi a Juric: le alternative

Prossimo allenatore Napoli – Il tecnico del Sassuolo come probabile successore di Gattuso per dare continuità al Sarrismo

Il periodo di prova per Gennaro Gattuso pare essere giunto al termine e in casa Napoli è tempo di tirare un po’ le somme. Finora l’ex allenatore del Milan ha raggiunto esattamente il 50% di soddisfazioni, con 5 vittorie ma altrettante sconfitte, e questa altalena di risultati potrebbe non bastare per meritarsi una conferma in vista del campionato 2020-2021. Perciò è già tempo di iniziare a sfogliare la margherita per il patron De Laurentiis, che sta ragionando su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Sta girando molto il nome di Ivan Juric, che sta disputando una stagione strepitosa ma lascia ancora qualche perplessità per questioni tattiche. Anche per questo motivo – stando a quanto rilevato da ‘Sassuolonews’ – inizia a circolare una voce su Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo.

De Zerbi al Napoli, un nome già “noto”

Il nome del mister bresciano, tra l’altro ex calciatore partenopeo, è circolato anche un paio d’anni fa dopo l’uscita di scena da parte di Sarri, dato che la società voleva quella continuità sottoforma di bel gioco. Alla fine sciolsero le riserve affidandosi a una guida di spessore come Carlo Ancelotti, ma sappiamo poi com’è andata a finire. Ora, a distanza di quasi 2 anni si può concretizzare quella scelta riposta in un cassetto ma mai abbandonata. Due sono le motivazioni per cui la società vorrebbe puntare su di lui: la prima è già stata accennata, ossia per dare continuità al sarrismo, mentre la seconda è legata soprattutto ad una questione tattica, dato che De Zerbi ha usato parecchie volte il 4-3-3 o il 4-2-3-1 mascherato col giovane Traorè nel ruolo di trequartista a supporto della punta Caputo con Berardi e Boga sulle fasce.

Prossimo allenatore Napoli, difficili le idee Simone Inzaghi e Gasperini