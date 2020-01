Calciomercato Napoli, UFFICIALE: il nuovo allenatore della Primavera

Dopo l’esonero di Roberto Baronio, il Napoli ha trovato in Giuseppe Angelini il nuovo allenatore per la squadra Primavera.

Mentre il Napoli dei grandi ritrova un barlume di speranza grazie al successo in Coppa Italia contro la Lazio di ieri sera, la selezione Primavera vive un’annata nera visto l’ultimo posto in campionato e il forte rischio retrocessione. Quattro le sconfitte consecutive per i giovani azzurrini, un rendimento davvero pessimo di cui ha fatto le spese Roberto Baronio. Per l’ex centrocampista biancoceleste è arrivato l’esonero due giorni fa con un secco comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio – la nota del club partenopeo – . La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale”.

Calciomercato Napoli, Angelini per la Primavera: il sostituto di Baronio

Cambio in panchina quindi per il Napoli Primavera che prova a seguire le orme di quello dei grandi che, almeno in Coppa Italia, ha dato una scossa minima all’ambiente e ai risultati negativi. Per la sostituzione di Baronio, dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva anche l’ufficialità: Giuseppe Angelini è il nuovo allenatore della primavera.

A rendere noto il tutto ci ha pensato la stessa società partenopea con un breve comunicato sul proprio sito web: “La SSC Napoli comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera al Signor Giuseppe Angelini. La Società augura al nuovo tecnico un buon lavoro.