Calciomercato Napoli, accordo per Tonelli: Ferrero vuole anche un altro azzurro

Il mercato di riparazione del Napoli passa anche attraverso le operazioni in uscita come quella che dovrebbe portare Tonelli alla Sampdoria. Ferrero ha gli occhi anche su un altro azzurro.

Archiviata la bella e convincente vittoria di ieri al San Paolo contro la Lazio in Coppa Italia, la dirigenza azzurra si rituffa a pieno ritmo sul calciomercato per completare le ultime operazioni di un gennaio infuocato. I partenopei non sono infatti mai stati così attivi, con ben tre acquisti (due per l’immediato e uno per giugno), chiusi in meno di tre settimane. Ora spazio anche alle cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di Gattuso che ha da poco salutato il talentuoso Gianluca Gaetano andato alla Cremonese a farsi le ossa. Di natura piuttosto differente dovrebbe essere invece l’addio di Lorenzo Tonelli, anche ieri in panchina e non utilizzato dal tecnico del Napoli a testimonianza di quanto sia fuori dal progetto del club di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, doppia operazione con la Sampdoria: Tonelli e Younes

Su Tonelli c’è da tempo la Sampdoria, club per il quale l’ex empolese ha militato nella passata stagione. Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira l’asse tra il Napoli e i blucerchiati sarebbe caldissimo in virtù di un accordo finalmente trovato per il ritorno a Genova del difensore azzurro. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni. Ferrero inoltre potrebbe non accontentarsi e rilanciare, puntando ad un doppio colpo a tinte partenopee.

Il giornalista infatti evidenzia come il numero uno della Sampdoria vorrebbe anche Amin Younes in prestito con diritto di riscatto. L’esterno tedesco esattamente come il compagno di squadra è in uscita e ha già attirato l’attenzione di diverse squadre.