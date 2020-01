Calciomercato Napoli, Gattuso vuole un nuovo attaccante: la risposta

Non solo colpi in mediana per il Napoli di Gattuso che infatti avrebbe indicato in Andrea Petagna il profilo ideale per il suo reparto avanzato. La risposta della Spal.

Vince e convince il Napoli contro la Lazio che grazie ad un gol in avvio di Lorenzo Insigne strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia dando anche un forte calcio alla crisi. Impressionante il nuovo acquisto Demme, partito titolare insieme all’altro neo arrivato Lobotka che ha dovuto però abbandonare il campo dopo l’espulsione di Hysaj. La dirigenza azzurra dopo l’ottimo doppio colpo piazzato in mediana, unito a Rrahmani per l’anno prossimo, non è però sazia. Gli azzurri infatti potrebbero adesso muoversi anche per un centravanti soprattutto alla luce del destino ancora incerto di Fernando Llorente e dei problemi fisici costanti di Dries Mertens.

Calciomercato Napoli, idea Petagna per Gattuso: la Spal dice di ‘no’

In ottica attaccanti, l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ sottolinea come lo stesso Gennaro Gattuso abbia indicato in Andrea Petagna il profilo ideale per il suo reparto avanzato. La Spal però dal canto suo ha ribadito una risposta negativa per una cessione in questa finestra di mercato. I biancazzurri sono infatti ancora in piena lotta salvezza e difficilmente si priverebbero del proprio bomber principe che dopo la vittoria sull’Atalanta ai microfoni di ‘Sky’ ha anche ammesso: “Offerte non sono arrivate. Sono felice alla Spal, devo continuare così e migliorare “.

Proprio per la volontà della Spal il Napoli starebbe valutando anche due possibili alternative per l’attacco. Si tratta di Kevin Lasagna dell’Udinese, già seguito in passato, e Caputo del Sassuolo.