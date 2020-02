Infortunio Koulibaly, il difensore senegalese dà forfait per la gara di questa sera contro l’Inter. Stagione a dir poco maledetta per lui: le condizioni del giocatore

Stagione a dir poco tormentata per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, che dopo essere tornato in campo domenica scorsa contro il Lecce dopo uno stop di quasi due mesi, si è fermato nuovamente in allenamento per un piccolo problema fisico. Fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave, ma il difensore senegalese questa sera non prenderà parte al delicato match di Coppa Italia contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali. Spazio dunque alla coppia Maksimovic–Manolas, con quest’ultimo che è stato assente nell’ultima gara di campionato perché la scorsa settimana è stato in Grecia per conoscere sua figlia appena nata.

Inter-Napoli, le probabili formazioni: Maksimovic al posto di Koulibaly

Questa sera alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Napoli, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. In difesa al fianco di Manolas ci sarà nuovamente Nikola Maksimovic, a causa dell’infortunio di Koulibaly. Ecco come i due tecnici Antonio Conte e Gennaro Gattuso potrebbero schierare in campo le loro formazioni:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. ALL: Antonio Conte.

A DISP.: Berni, Stankovic, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Candreva, Vecino, Eriksen, Borja Valero, Esposito, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. ALL: Gennaro Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Politano, Llorente, Lozano, Milik.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

STADIO: San Siro (Milano)