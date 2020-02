Calciomercato Napoli, Koulibaly è un caso: in estate può partire

Gli infortuni e alcune prestazioni non all’altezza hanno reso Kalidou Koulibaly il fantasma del giocatore ammirato nelle passate stagioni col Napoli: occhio al calciomercato estivo.

La stagione di Kalidou Koulibaly non può essere considerata positiva, tutt’altro: tanti i problemi che stanno attanagliando il gigante senegalese del Napoli, in primis quelli fisici che lo hanno costretto a saltare diverse partite, perdendo ritmo e condizione in uno dei momenti più importanti dell’annata. Un infortunio al bicipite femorale lo ha tenuto lontano dai campi per un mese tra dicembre a gennaio e, per ultimo, un acciacco che non gli ha permesso di scendere in campo contro l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia, vinta grazie ad un goal di Fabian Ruiz.

Insomma, il Napoli sta imparando a fare a meno del suo leader difensivo, del muro umano eretto a protezione della porta che in più di un’occasione ha tolto le castagne dal fuoco in situazioni di difficile risoluzione. Per questo motivo non è più utopico pensare ad una sua cessione in estate, magari di fronte ad un’offerta a tre cifre che Aurelio De Laurentiis ammise di aver rifiutato in tempi non sospetti. Tra qualche mese, però, tutto potrebbe essere diverso: dopo sei stagioni potrebbe essere arrivato il momento dell’addio, con buona pace dei tifosi che in Koulibaly vedono il proprio idolo, simbolo della lotta al razzismo oltre che difensore dalle doti tecniche straordinarie.

Koulibaly verso l’addio al Napoli: chi può acquistarlo durante il calciomercato

Già in passato, Koulibaly ha dimostrato di avere parecchie pretendenti pronte a strapparlo al Napoli durante le sessioni del calciomercato: le offerte migliori sono arrivate in particolare dall’Inghilterra, con i due club di Manchester a farsi la guerra per uno dei difensori più forti del pianeta. E come biasimarli: non è un mistero che le rispettive difese non siano impenetrabili e, un profilo alla Koulibaly, darebbe certamente una grossa mano per rinforzare il reparto arretrato. Attenzione poi anche al Barcellona, alle prese con i continui problemi di Umtiti: il suo sostituto Lenglet non ha fin qui offerto le giuste garanzie e lo stesso Piqué inizia ad avere un’età importante. In estate potrebbe scatenarsi un’asta internazionale a cui De Laurentiis, stavolta, non dovrebbe sottrarsi: la sensazione è questa qui.