Infortunati Napoli, il report: si fermano Milik e Lozano, Koulibaly…

Infortunati Napoli, personalizzato per Milik e Lozano, che sono in dubbio per Cagliari, così come Insigne e Koulibaly, già assenti contro l’Inter in Coppa Italia

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, per il Napoli è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro il Cagliari, in programma domenica prossima alle ore 18.00. Dopo il tonfo casalingo contro il Lecce, gli uomini di Gattuso hanno assolutamente bisogno di riprendere la marcia anche in campionato, per tentare una difficile rimonta in zona Europa. Per il match della Sardegna Arena potrebbero mancare Milik, Lozano e Maksimovic, che non sono al meglio e nella giornata odierna hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Resta ancora da decifrare anche la presenza di Koulibaly e Insigne, assenti già contro l’Inter. Ecco il report del club sull’allenamento odierno:“Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 18 al Sardegna Arena per la 24esima giornata di Serie A. La squadra, sotto una fitta pioggia, si è allenata sui campi 1 e 2. Dopo una prima fase di attivazione, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Milik e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro”.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

In attesa di novità da parte degli infortunati del Napoli, ecco come i due tecnici Gennaro Gattuso e Rolando Maran potrebbero schierare le rispettive formazioni domenica. Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Cacciatore, Pavoletti, Faragò, Oliva, Rog. Squalificati: Nainggolan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Politano. All. Gattuso

Indisponibili: Ghoulam, Malcuit.

Squalificati: –