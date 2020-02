Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: due grossi dubbi per Gattuso

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, poche possibilità di scelta per Gattuso: Koulibaly e Milik non sono al meglio. Conferma per Mertens.

Il campionato del Napoli riparte da Cagliari dove la squadra di Gattuso cerca tre punti fondamentali per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions, magari sfruttando anche lo scontro diretto tra Atalanta e Roma. I precedenti in Sardegna peraltro sorridono al Napoli che ha vinto le ultime quattro gare giocate a Cagliari senza mai subire goal e segnandone addirittura 14. Cagliari che invece, dopo un ottimo avvio di stagione, sta vivendo un momento difficile come dimostrano le nove partite consecutive senza vittorie e il recente caso Pavoletti.

Cagliari-Napoli, probabili formazioni: Koulibaly e Milik in dubbio

Gattuso dovrà sicuramente fare a meno di Lozano, out per una contrattura muscolare, mentre non solo al meglio Koulibaly e Milik che venerdì hanno lavorato in palestra. Probabili quindi le conferme di Maksimovic in difesa e Mertens in attacco. Insieme al belga nel tridente con Callejon però rientrerà Insigne, out in Coppa Italia a causa di una forte contusione al ginocchio. Fabian dopo l’ottima prestazione di ‘San Siro’ giocherà di nuovo dal 1′ insieme a Demme e Zielinski, solo panchina quindi per Allan. In porta ci sarà ancora Ospina.

Assenze pesanti per Maran soprattutto a centrocampo dove oltre all’ex Rog non ci sarà neppure lo squalificato Nainggolan. Insieme a Cigarini e Nandez quindi giocherà Ionita mentre il nuovo acquisto Gaston Pereiro è favorito su Birsa nel ruolo di trequartista alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Quest’ultimo proprio contro il Napoli ha peraltro realizzato l’unica tripletta della sua carriera in Serie A quando indossava la maglia della Fiorentina. In difesa recuperato Ceppitelli, che si gioca una maglia con Klavan e Pisacane.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Cagliari-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Napoli si gioca domenica 16 febbraio alle ore 18 alla ‘Sardegna Arena’ e verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (digitale e satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go e per gli abbonati al servizio su Now TV.