Infortuni Napoli, tegola Hysaj che potrebbe essere costretto a saltare la gara con il Barcellona. Ancora personalizzato per Milik e Koulibaly. Rivede il campo Malcuit

Archiviata la vittoria con il Cagliari, i giocatori del Napoli oggi sono già tornati ad allenarsi in vista del prossimo impegno di venerdì prossimo contro il Brescia. Lavoro personalizzato per Kalidou Koulibaly, che non è sceso in campo nella gara della Sardegna Arena a causa di alcuni fastidi muscolari, così come per Arkadiusz Milik, il quale ha però svolto una parte di allenamento in gruppo. I due potrebbero essere pronti già per la gara contro il Brescia, anche se Gattuso potrebbe decidere di preservarli in vista della partita di Champions contro il Barcellona in programma il prossimo 25 febbraio.

Buone notizie anche per Kevin Malcuit, che ha iniziato a lavorare in campo, così come Hirving Lozano, il quale ha lavorato a parte. Fernando Llorente ha invece saltato l’allenamento odierno a causa di un’influenza.

Infortuni Napoli, out Hysaj: salta il Barcellona?

Uscito malconcio dal terreno di gioco all’80° minuto di Cagliari-Napoli, il terzino destro del Napoli Elsed Hysaj ha rimediato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo aver sottoposto il calciatore agli esami strumentali che hanno evidenziato il problema, sul sito ufficiale del club è apparso il risultato: “I controlli effettuati da Hysaj hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”.

Per il terzino albanese si prospetta uno stop di almeno 15 giorni, anche se il suo procuratore ha fatto sapere che il suo assistito potrebbe essere pronto anche prima. In ogni caso, difficile se non impossibile la sua presenza per la gara di andata contro il Barcellona.