Rinnovo Mertens, ADL alza l’offerta, proposta super del Monaco

Rinnovo Mertens, il Napoli rilancia l’offerta per il rinnovo, ma c’è ancora distanza tra le parti. Arriva la maxi offerta del Monaco, ma l’ipotesi non affascina il calciatore

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione relativa al rinnovo di Dries Mertens. L’attuale contratto del folletto belga scadrà il prossimo giugno, e l’attaccante già adesso è libero di firmare un pre-contratto con qualsiasi squadra per la prossima stagione. Non è un mistero che a Mertens piacerebbe continuare la sua esperienza in azzurro, ma le richieste dell’entourage attualmente sono troppo distanti dall’offerta del club di Aurelio De Laurentiis. Come riferisce ai microfoni di TV Luna il giornalista Rai Ciro Venerato, la richiesta dell’entourage è scesa dagli 8 ai 6,5 milioni di euro a stagione, con bonus di 5,5 milioni al momento della firma. De Laurentiis è invece disposto ad alzare la sua offerta fino a 5,5 milioni annuali con un bonus di soli 1,5 milioni al momento della firma. La trattativa è destinata a durare ancora un po’, ma se l’intenzione di Mertens è quella di continuare la sua storia con il Napoli, alla fine probabile che si arriverà ad un accordo.

Rinnovo Mertens, arriva la super offerta del Monaco: i dettagli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, per l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens è arrivata una super offerta dal Monaco. Il club francese ha infatti offerto un biennale da 10 milioni annui più i 5 milioni che il belga chiede al momento della firma. Al momento, il calciatore resta freddo sull’ipotesi, perché preferirebbe restare a Napoli se si dovesse trovare un accordo soddisfacente.