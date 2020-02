Infortuni Napoli, da Milik a Hysaj: il punto sugli indisponibili

Il punto sugli infortuni del Napoli a 7 giorni dalla super sfida al Barcellona: buone notizie da Milik, un po’ meno per Hysaj: vediamo i tempi di recupero

Due giorni dopo l’importante successo di Cagliari, il Napoli recupera uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione: Arkadiusz Milik è infatti tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra, l’infiammazione al ginocchio destro sembra ormai superata. Nessun miglioramento invece per Elseid Hysaj, mentre Fernando Llorente e Kalidou Koulibaly non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale.

Questo il comunicato con il punto sugli infortuni emesso dalla società azzurra: “Dopo il successo a Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma venerdì al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 dove dopo una prima fase di attivazione è stata impegnata in esercitazioni tecnico tattiche. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenati Llorente e Koulibaly per l’influenza”.

Infortuni Napoli, Hysaj a rischio per la Champions: pronto Mario Rui

Se per Milik le sensazioni di un recupero completo sono più che positive, non si può dire lo stesso per Hysaj: la presenza dell’albanese nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona è a forte rischio. Pessimismo certificato dall’imminenza dell’impegno – manca soltanto una settimana – che non induce all’ottimismo Gennaro Gattuso. Il sostituto dell’ex Empoli dovrebbe essere Mario Rui, che già alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari ne ha preso il posto sull’out mancino nel secondo tempo: sul suo lato si troverebbe ad affrontare un certo Lionel Messi, non proprio l’avversario ideale per passare una serata tranquilla.

Vittorio Rotondaro