L’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato del Napoli e della delicata sfida con il Barcellona, esprimendo parole al miele per il suo ex club

Nonostante l’esonero avvenuto a novembre, l’attuale tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti non porta rancore, e intervistato ai microfoni di Radio Deejay, ha espresso parole al miele per il Napoli: “Lo seguo ancora e lo seguirò sempre. Sta facendo molto bene, sono felice che Fabian Ruiz abbia ritrovato la condizione migliore. Adesso c’è questa bella sfida con il Barcellona, che è molto meno prevedibile di quello che ci si potrebbe aspettare”.

Sulla lotta Scudetto in Serie A che vede impegnate Inter, Juventus e Lazio: “È sicuramente molto avvincente a differenza degli anni passati. È una battaglia aperta e incerta, ma non è facile dire chi è favorito. La Juventus ha esperienza, l’Inter ha entusiasmo, la Lazio non ha le coppe”.

Il tecnico emiliano ha poi parlato dell’ambiente inglese in cui vive adesso: “In Inghilterra c’è un ambiente diverso, c’è un’atmosfera diversa qui. Quello che fa la differenza qui è l’ambiente esterno e l’atmosfera negli stadi. Non c’è violenza, non ci sono insulti e c’è grande rispetto per gli avversari”.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Martedì alle ore 21:00 ci sarà il fischio d’inizio della delicatissima sfida di andata degli Ottavi di Champions League che vedrà il Napoli fronteggiare il Barcellona di Lionel Messi. Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Callejon, Milik, Insigne

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, de Jong; Fati, Griezmann, Messi