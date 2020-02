Il calendario del Napoli fino a Barcellona: c’è anche l’Inter

Il calendario del Napoli prima della trasferta di Barcellona prevede altre quattro partite, tra cui la semifinale di ritorno in Coppa Italia.

Al triplice fischio dell’arbitro Brych è ufficialmente iniziato il countdown verso Barcellona–Napoli. In realtà però la gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà tra più di venti giorni e prima di allora la squadra di Gattuso giocherà altre quattro partite che potrebbero dire molto sul resto della stagione sia in campionato che soprattutto in Coppa Italia.

Testa su campionato e Coppa Italia: prima del Barcellona c’è anche l’Inter

Giovedì prossimo infatti al ‘San Paolo’ arriva l’Inter per giocarsi l’accesso alla finale ed il Napoli dovrà difendere il prezioso successo ottenuto all’andata grazie a una perla di Fabian Ruiz. Ecco perché staccare la spina pensando solo alla possibile impresa del ‘Camp Nou’ è assolutamente vietato. La Coppa Italia anzi, ad oggi, resta l’obiettivo più realistico e dunque anche quello prioritario per il Napoli. Il tutto senza tralasciare ovviamente il campionato dove la squadra di Gattuso deve conquistarsi almeno l’accesso alla prossima Europa League a suon di vittorie.

Torino, Verona e SPAL: le trappole verso il ‘Camp Nou’

Il calendario fino alla trasferta di Barcellona peraltro sembra assolutamente in discesa dato che il Napoli sabato affronterà un Torino in crisi di risultati anche dopo il cambio in panchina tra Mazzarri e Longo. Quattro giorni prima del ‘Camp Nou’ invece al ‘San Paolo’ arriverà la SPAL, attualmente ultima in classifica. L’unico vero ostacolo, almeno sulla carta, è quindi la trasferta di Verona sempre molto calda per ragioni extra-calcistiche e stavolta decisamente impegnativa anche sotto il profilo sportivo dato l’ottimo momento vissuto dalla squadra di Juric, che al momento ha solo un punto in meno del Napoli. Napoli che però in questa stagione è spesso caduta proprio contro le piccole e soprattutto in casa. Sottovalutare gli avversari, insomma, è assolutamente vietato.

Il calendario del Napoli fino al ‘Camp Nou’

Napoli-Torino sabato 29 febbraio ore 20.45

Napoli-Inter giovedì 5 marzo ore 20.45

Verona-Napoli domenica 8 marzo ore 15.00

Napoli-SPAL sabato 13 marzo ore 18.00