Napoli-Torino, le probabili formazioni: turnover per Gattuso

Napoli-Torino è l’anticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A, ecco le probabili formazioni: Gattuso pensa al turnover prima dell’Inter.

Dimenticare il Barcellona e non pensare troppo all’Inter. Questo è l’imperativo del Napoli che sabato sera, nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, ospita un Torino in piena crisi ma assolutamente da non sottovalutare. Dall’arrivo di Gattuso in panchina infatti il Napoli ha perso ben quattro delle cinque partite di campionato giocate al ‘San Paolo’ vincendo solo contro la Juventus. Il Torino invece è reduce da cinque sconfitte consecutive ed in caso di nuovo ko eguaglierebbe il suo record negativo in Serie A.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rivoluzione Gattuso: cambiano le strategia di mercato

Napoli-Torino, le probabili formazioni: out Mertens, Gattuso fa turnover

Gattuso, privo dell’infortunato Mertens, in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia pensa a un turnover ragionato. In porta ad esempio potrebbe rivedersi Meret la cui ultima presenza risale ormai a quasi un mese fa. In difesa invece rispetto alla gara contro il Barcellona l’unica novità dovrebbe essere l’inserimento di uno tra Hysaj e Ghoulam sulla sinistra. Confermati quindi Di Lorenzo, Manolas e Maksimovic. Turno di riposo a centrocampo per Fabian Ruiz e chance per Allan che completerà il reparto insieme a Demme e Zielinski. Rivoluzione in attacco dove oltre a Milik, che sostituirà l’infortunato Mertens, ci saranno Politano ed Elmas.

Moreno Longo, subentrato a Mazzarri un paio di settimane fa, dovrà quasi certamente rinunciare a Berenguer e potrebbe rilanciare Zaza in coppia con Belotti. L’ex attaccante della Juventus è al momento favorito su Verdi. Tutto confermato in difesa dove davanti a Sirigu giocheranno Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo Baselli con Rincon e Lukic. Sugli esterni De Silvestri a destra e Ansaldi dall’altra parte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Elmas.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Napoli-Torino, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Torino si gioca sabato 29 febbraio allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli. Il fischio d’inizio è fissato per per le ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su pc, smartphone o tablet oppure collegando la tv di casa a una console (Playstation o Xbox). Inoltre sarà possibile vedere la partita anche in tv sul canale 209 del pacchetto Sky, ma solo sul satellite.