Napoli-Torino 2-1, vittoria firmata dalla difesa. Il tabellino

Napoli-Torino finisce 2-1 grazie alle reti di Manolas e Di Lorenzo, che regalano la terza vittoria consecutiva agli azzurri. Cronaca e tabellino

Arriva la terza vittoria di fila per il Napoli, che supera 2-1 in casa il Torino e va a -6 dal quarto posto (l’Atalanta deve però recuperare 2 partite). Partenza a razzo per i granata, che nei primi minuti di gara va due volte vicino al gol, prima con Lukic e poi con De Silvestri, che si fa respingere il tiro dalla retroguardia partenopea. Dopo i primi dieci minuti sale in cattedra il Napoli, che al 19′ passa in vantaggio grazie alla rete di Manolas, che sfrutta un bel cross di Insigne su calcio di punizione ed insacca alle spalle di Sirigu. Proprio il capitano dopo pochi minuti sciupa l’occasione del 2-0 colpendo male a tu per tu con il portiere. Sul finale del primo tempo Arkadiusz Milik permette al Napoli di allungare nella classifica dei pali, con un colpo di testa che colpisce la parte superiore della traversa e va fuori.

Il secondo tempo è solo Napoli, che vuole a tutti i costi chiudere la partita. Al 56′ è Milik a provarci, ma una deviazione di N’koulou manda la palla in calcio d’angolo. Dopo pochi minuti si accende Lobotka, che con un azione personale dribbla due giocatori del Torino ma sciupa tutto in area di rigore. Ad un quarto d’ora dalla fine del match Politano tenta l’Eurogol, allargandosi sulla sinistra e provando un pallonetto da lunga distanza che termina fuori. Passano pochi minuti e gli azzurri trovano finalmente il 2-0 grazie a Di Lorenzo, che insacca su filtrante di Dries Mertens, entrato al posto di Arkadiusz Milik. Nel finale il Torino fa tremare il Napoli, accorciando le distanze con Edera, ma il match termina 2-1.

Napoli-Torino 2-1, il tabellino

Ecco il tabellino di Napoli-Torino:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Zielinski, Lobotka (79′ Allan), Fabian Ruiz; Politano (84′ Elmas), Milik (74′ Mertens), Insigne. All: Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon (84′ Edera), Baselli (66′ Meite), Ansaldi; Zaza (84′ Verdi), Belotti. All: Longo.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Rincon (T), Zaza (T), Ansaldi (T), Allan (N)