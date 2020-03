Sospensione Serie A, domani la decisione. Gli azzurri a Verona…

Sospensione Serie A, domani in programma il Consiglio Federale per valutare il da farsi. Intanto il Napoli a Verona programma la trasferta-lampo

Mentre in Italia c’è grande attesa per l’assemblea di Lega per decidere lo stop dei campionati, all’estero la situazione non è molto diversa. Il nostro campionato rischia seriamente di essere sospeso dopo la conference call di Lega prevista nel pomeriggio di martedì alle ore 14, ma il Coronavirus sembra avere soltanto iniziato la sua diffusione a macchia d’olio. Dopo l’Italia tocca alla Francia, alla Germania e anche alla Spagna, dove nessuno è più sicuro che Barcellona-Napoli si giochi normalmente. La giornata di martedì sarà decisiva anche per capire se la partita sarà a porte chiuse o no, come ha spiegato anche Gerard Figueras, segretario generale dello sport catalano. Ma il Napoli non gioca ormai da 10 giorni e da qui al 18 potrebbe non giocare più. Campionato sospeso e coppe europee che vanno avanti, con ovvie ripercussioni sulla condizione atletica e tanti rischi per la salute dei calciatori. Show must go on, costi quel che costi. Forse l’Italia non la pensa più così, ma la UEFA per ora non arretra di un millimetro.

Verona-Napoli, in programma trasferta lampo per tutelare i calciatori

In attesa di sapere se ci sarà o meno la sospensione della Serie A, venerdì 13 marzo alle ore 18.30 è attualmente in programma il fischio d’inizio di Verona-Napoli, inizialmente in programma domenica 8 marzo ma poi rinviata per permettere il recupero della 26° giornata. Per l’occasione, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli per tutelare i propri calciatori e lo staff dal rischio di contagio per il Coronavirus ha in programma una trasferta lampo a Verona, con andata e ritorno nel minor tempo possibile.