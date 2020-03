iorestoacasa, cosa fanno i calciatori ai tempi del coronavirus

Mentre spopola l’hashtag #iorestoacasa per sconfiggere il coronavirus ecco cosa fanno i calciatori, costretti a uno stop forzato dagli allenamenti.

Lo stop forzato imposto dal coronavirus anche al calcio italiano costringe i giocatori a togliersi gli scarpini e restare chiusi in casa proprio come il resto della popolazione. Ma come passano il loro tempo? Cosa fanno per tenersi in forma? Quali sono i loro hobby?

Dalla cucina alle dirette Instagram: il calcio ai tempi del coronavirus

Visualizza questo post su Instagram Costumbres Argentinas en cuarentena 🇦🇷💙 @orianasabatini Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 13 Mar 2020 alle ore 1:19 PDT



Gli juventini Pjanic e Dybala, attualmente in isolamento a casa dopo la positivitĂ di Rugani, ad esempio si sono dilettati in cucina come dimostrano alcune storie e post pubblicati sui rispettivi profili. Lo stesso regista bianconero ha poi intrattenuto i followers con una diretta insieme all’ex compagno Perin. Dirette scelte anche da altri calciatori, compreso l’attaccante viola Vlahovic che ha raccontato pure come ha scoperto di aver contratto il coronavirus. Il brasiliano Douglas Costa invece non ha rinunciato al pallone e alla passione sfrenata per i dribbling, solo che la vittima stavolta è stato il suo cane. Il tutto senza tralasciare il videogioco Fortnite, altro grande amore dell’ex Bayern Monaco.

#iorestoacasa, cosa fanno i calciatori: c’è chi si allena e chi fa le pulizie



Molti calciatori anche a casa non hanno rinunciato a mantenersi in forma, così alcuni giocatori del Torino hanno lanciato la plank challenge: chi utilizzando i figli, chi la fidanzata, chi qualche pezzo del mobilio. Mertens invece si mantiene in forma con un po’ di jogging all’aria aperta tra Posillipo e il lungomare prima di rientrare in casa e continuare la particolare seduta sul terrazzo. Allenamento casalingo pure per gli interisti Skriniar e Brozovic, mentre Insigne dopo aver partecipato al flash mob sonoro organizzato dal Napoli non rinuncia a qualche esercizio. Decisamente particolare infine la scelta del milanista Castillejo che, dopo aver cucinato qualche manicaretto. ha deciso di dedicarsi alle pulizie di casa. Il calcio ai tempi del coronavirus passa il tempo (anche) così.