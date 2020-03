Calciomercato Napoli, Boga possibile: ecco la strategia

Spuntano le prime strategie del Napoli per il calciomercato estivo: uno dei nomi sulla lista di Giuntoli è quello di Jeremie Boga.

Lo stop forzato causato dall’emergenza Coronavirus sta offrendo l’opportunità a molte società di poter pensare alle mosse da effettuare nella prossima sessione di calciomercato: il Napoli sarà impegnato in diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, che incastrandosi potrebbero regalare a Gattuso un rinforzo gradito. Il corteggiamento nei confronti di Jeremie Boga è datato: lo stesso giocatore, attraverso il fratello-agente, aveva mostrato gradimento per la soluzione azzurra e Giuntoli pare non voler perdere tempo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo del Napoli starebbe organizzando la strategia giusta per strappare Boga al Sassuolo e al possibile inserimento del Chelsea, club che vanta una sorta di diritto morale di riacquisto. Il francese naturalizzato ivoriano potrebbe arrivare grazie ad una cessione importante: quella di Hirving Lozano, acquisto più costoso della storia del Napoli rimasto in naftalina tra la muffa della panchina del ‘San Paolo’. Buona parte dei proventi verrebbero dirottati al Sassuolo per Boga, valutato sui 20 milioni dall’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali.

Calciomercato Napoli, Lozano e un amore mai sbocciato

Lozano sarebbe, dunque, l’agnello sacrificale per finanziare l’acquisto di Boga: difficile che De Laurentiis trovi una società disposta a pagare i 42 milioni sborsati dal Napoli alcuni mesi fa, complice una svalutazione inevitabile e frutto di uno scarso impiego dell’ex PSV. A livello economico può essere considerato, a ragione, il flop più clamoroso della storia recente – e forse anche di quella passata – del Napoli, certificato dai numeri che parlano chiaro: solo 3 i goal in 23 presenze, molte delle quali da subentrato. Tutt’altra storia per Boga che ha partecipato attivamente a 12 reti del Sassuolo (8 goal e 4 assist), il che non fa che accelerare un passaggio di consegne annunciato da tempo.