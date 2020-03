Zielinski racconta Napoli: le parole di Piotr a un sito polacco

Zielinski racconta a Newonce Sport i suoi idoli da Hamsik a Zidane. Intanto, per il Napoli il rinnovo della suo contratto è una priorità

C’è un legame forte tra Polonia e Napoli, soprattutto negli ultimi anni in cui Milik e Zielinski fanno parte della rosa azzurra. Piotr è un punto fermo del Napoli di Gattuso e anche della sua Nazionale, ed è molto apprezzato dai tifosi partenopei e polacchi. Ha rilasciato una breve intervista, rispondendo rapidamente alle domande poste da “Newonce sport”, portale polacco. Alla domanda “Chi è il più forte giocatore al mondo?” ha risposto a bruciapelo: “De Bruyne”. Risposta non scontata e un po’ inaspettata. Da dieci e più anni ci aspettiamo sempre una risposta che oscilla tra Messi e Ronaldo, a seconda delle preferenze e dei periodi.

Zielinski ha svelato chi era il suo idolo da bambino e la squadra per cui tifava: Zinedine Zidane e il Real Madrid. Piotr ha poi affermato che il giocatore più forte con il quale abbia mai giocato è Marek Hamsik. Il centrocampista azzurro è stato spesso accostato a Marek, per classe, qualità e intelligenza tattica. Dopo l’addio a Napoli e il trasferimento in Cina, Zielinski ha preso a tutti gli effetti il posto di Hamsik, pur differenziandosi per il modo di giocare più dinamico. Infine ha ricordato la sua miglior prestazione: “Napoli-Inter 3-0 con un mio gol“.

Zielinski racconta Napoli, ma la priorità è il rinnovo

Piotr Zielinski non ha brillato ad inizio stagione, e su di lui le aspettative sono sempre alte poiché di classe ne ha da vendere. Con il Napoli non ha ancora vinto nessun trofeo, ma la società sa bene che potrebbe essere un giocatore chiave che può portare la squadra al successo. Per questo motivo, il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021, è un’esigenza. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista Massimo Ugolini ha dichiarato: “Milik, Zielinski,Maksimovic e Hysaj hanno contratti in scadenza e le loro situazioni vanno monitorate.

Tra questi, il rinnovo del contratto di Piotr è una priorità della società. Purtroppo lo stop generale causato dall’emergenza Coronavirus rallenta il lavoro del ds Giuntoli. Il centrocampista con Gattuso si sta trovando bene e sta tornando ad alti livelli come con Sarri. La società sta facendo il possibile per trovare un punto d’incontro con il procuratore”. Zielinski ha segnato il suo ultimo gol al San Paolo, contro la Juventus ed è stato fondamentale nella gara d’andata contro il Barcellona fornendo l’assist per il gol di Mertens.

