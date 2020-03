Una lite clamorosa, quella andata in onda a Campania Sport su Canale 21 fra Peppe Iodice e Peppe Iannicelli. Il popolare comico napoletano, intervenuto verso il finire della trasmissione, ha fatto una battuta che non è piaciuta al giornalista. Ne è nato un diverbio molto acceso che ha portato i due a scontrarsi dialetticamente per diversi minuti, fino al saluto piccato di Peppe Iodice. Ecco il video della lite Peppe Iodice-Peppe Iannicelli: