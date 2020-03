Allenamento Napoli, ufficiale il rinvio: l’annuncio del club azzurro

L’allenamento del Napoli in programma il 25 marzo è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi. Resta il rebus sulla ripresa del campionato

Nonostante le intenzioni di Napoli e Lazio fossero quelle di riprendere subito gli allenamenti il 25 marzo, in contrasto a tutte le altre squadre che hanno desistito a causa dell’emergenza Coronavirus, alla fine anche la società azzurra è tornata sui propri passi, ed ha optato per la sospensione dell’attività sportiva fino a data da destinarsi. Ecco l’annuncio pubblicato sull’account ufficiale Twitter del club: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilità in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19.”

👉 https://t.co/jkSXcjiDQu pic.twitter.com/2Hjb1CKUjt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 23, 2020

Allenamento Napoli, Carnevali si schiera contro De Laurentiis e Lotito

Prima ancora che il Napoli annunciasse la sospensione dell’allenamento del prossimo 25 marzo, l’amministratore delegato del Sassuolo Gianluca Carnevali ha attaccato i due presidenti di Napoli e Lazio Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito per aver anticipato gli allenamenti delle due squadre: “Bisogna esserci regolarità su quando ripartire, sarebbe giusto che tutte le squadre ricominciassero insieme ad allenarsi. Non è giusto che alcune squadre ripartano prima di altre – ha proseguito l’ad neroverde – perchè non tutte le squadre attualmente possono farlo, ci vuole lealtà sportiva.

Sul prosieguo del campionato: “Non è facile tenere un’assemblea con 20 presidenti, perchè ognuno ha la propria idea personale, e questo rende molto difficile il lavoro. Personalmente mi piacerebbe che il campionato proseguisse anche oltre giugno, ma ad oggi è impossibile programmare il futuro. Dobbiamo pensare alle varie soluzioni tenendo conto anche dei tempi. Sarebbe bello riuscire a chiudere questo benedetto campionato”.