Gaetano riceve un premio per la stagione con la primavera del Napoli

Gaetano, attualmente un giocatore della Cremonese, ha ricevuto un premio per il campionato della Primavera 1 dello scorso anno

La stagione passata di Gianluca Gaetano è stata davvero positiva. L’anno scorso ha esordito con la maglia azzurra in Coppa Italia e qualche mese più tardi ha esordito in Serie A. A credere in lui è stato Ancelotti, che nella preparazione estiva per la stagione attuale ha voluto premiare Gaetano portandolo con sé in ritiro. Il giovane talento azzurro ha anche giocato contro il Barcellona nell’amichevole negli Stati Uniti. E come ultimo regalo ricevuto da Carlo Ancelotti, ha esordito in Champions League contro il Genk.

Ma il vero regalo l’ha ricevuto oggi. Gianluca Gaetano ha ricevuto il premio come miglior giocatore della Primavera 1 della stagione 2018/19. Eppure, la primavera del Napoli l’anno scorso è andata maluccio, ma lui è riuscito ad emergere e sorprendere tutti.

I numeri di Gaetano, premio al miglior giocatore della Primavera 2018/19

Gianluca Gaetano ha ricevuto il premio come miglior giocatore della Primavera 1 da “La Giovane Italia”. Effettivamente, i numeri dimostrano che le sue prestazioni siano state positive: 17 gol e 6 assist in 27 partite. Inoltre, la primavera del Napoli ha segnato solo 38 gol, dunque Gianluca è stato fondamentale per la sua squadra in termini realizzativi. Grazie ai suoi gol, si è piazzato al terzo posto della classifica marcatori dietro a Millico del Torino (24 gol) e Celar della Roma (28 gol). Gaetano ha mostrato il suo premio sul suo profilo Instagram, ringraziando La Giovane Italia “Per avermi dato il premio e per aver creduto in me” dice sorridente.

Attualmente il centrocampista è in prestito alla Cremonese, con la quale ha giocato 7 partite, siglando una rete e facendo due assist. Sta rendendo bene soprattutto nel ruolo di centrocampista centrale, dove Ancelotti l’ha schierato tutta l’estate durante le amichevoli con il Napoli. Il lavoro paga, e Gaetano sta raccogliendo tutti i frutti. Complimenti Gianluca!

