Mercato Napoli, Icardi torna in Italia: ecco una rivale storica

L’ipotesi del ritorno di Icardi nel campionato italiano si fa sempre più viva: sulle sue tracce ci sono i bianconeri e il club partenopeo.

Mauro Icardi si è reso protagonista al PSG in cui milita dalla scorsa estate, contribuendo al successo della squadra francese, che è attualmente in vetta alla classifica di Ligue 1, con le sue 20 reti in 31 presenze, compresi i gol segnati in Champions League. Nonostante questi numeri non c’è mai stato un particolare feeling tra il giocatore argentino e il PSG, soprattutto con il suo allenatore. Tuchel infatti ha preferito altre soluzioni all’attaccante, soprattutto dopo Natale, riservandogli solo scampoli di partite. Per questo motivo il ritorno di Icardi in Italia si fa più concreto, con Maurito che potrebbe ritornare a essere il tormentone della prossima sessione estiva di calciomercato.

Le voci sono sempre più insistenti, anche se bisogna andarci parecchio coi piedi di piombo. Icardi Napoli è una voce venuta fuori soltanto in virtù della notoria passione che il presidente De Laurentiis ha nei confronti dell’attaccante argentino. Un tentativo si farà, come si è fatto lo scorso anno, ma da qui a dire che l’affare è in dirittura d’arrivo ce ne passa. Ci sono però diversi motivi che fanno pensare ad un possibile ritorno di Maurito nel nostro Paese: per questo tutte le big italiane ci stanno facendo un pensierino.

Icardi Napoli, occhio alla Juve: quella clausola che fa gola all’Inter

Il club bianconero è sulle tracce di Mauro Icardi e potrebbe concludere con il PSG un interessante scambio. L’idea del ds Leonardo sarebbe quella di cedere l’argentino per fare approdare a Parigi Pjanic e Mattia De Sciglio o un altro calciatore juventino. Il futuro di alcuni giocatori del Paris Saint Germain, al momento, appare incerto. Sembra che l’intenzione del club transalpino sia di acquistare Icardi per 70 milioni di euro per poi valutare ed eventualmente accettare le proposte migliori per farlo partire. Nel caso in cui ci sia davvero il ritorno di Maurito in Italia, il club nerazzurro farebbe festa vista una particolare clausola data la particolare clausola sul contratto di Icardi che frutterebbe loro altri 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece l’altra pretendente, Arek Milik molto probabilmente sarà ceduto. Gattuso vuole un sostituto di spessore e Maurito potrebbe rappresentare l’uomo che manca al Napoli per ritornare a lottare per il titolo. Ma De Laurentiis difficilmente riuscirebbe a pareggiare il ricco contratto di cui gode il numero 18 del PSG fino al 2022. Se i partenopei dovessero risultare l’unica alternativa possibile alla Juventus, ci si potrebbe accordare per il cartellino per una cifra inferiore rispetto ai 70 milioni richiesti dall’Inter.

