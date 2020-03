Calciomercato Napoli, occhi su Immobile, ma la Lazio risponde

Calciomercato Napoli, gli azzurri potrebbero tornare su Immobile dopo l’addio di Milik. L’attaccante napoletano fu ad un passo dal Napoli nel 2016

Nella prossima estate potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo la telenovela Immobile-Napoli. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport infatti, il Napoli in estate molto probabilmente saluterà Milik, che non ha rinnovato il contratto con il club azzurro e potrebbe essere ceduto al miglior offerente, idem per Llorente, che ha deluso alla sua prima stagione all’ombra del Vesuvio. Oltre a Petagna che è stato già acquistato a gennaio ed arriverà a fine stagione, il ds Giuntoli avrebbe in mente di formare una coppia di bomber tutta italiana acquistando l’attaccante principe della Lazio, che è stato già vicinissimo all’approdo in azzurro nel 2016, prima di finire in biancoceleste, come ammesso dallo stesso agente. La Lazio però non vuole farsi prendere impreparata, e sta già preparando il rinnovo di contratto a Ciro Immobile fino al 2025, per blindarlo e respingere gli attacchi delle pretendenti.

Calciomercato Napoli, quale futuro per Milik? Il Milan resta vigile

Il futuro di Arkadiusz Milik è sempre più un rebus in casa Napoli. Il calciatore molto probabilmente sarà ceduto in estate, e tra le pretendenti c’è anche il Milan, il quale però non può permettersi di pagare i 40-50 milioni che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis chiede per liberarsi del polacco. A meno che i rossoneri non riescano a piazzare qualche cessione eccellente (Donnarumma il nome più gettonato), difficile che possano essere un’opzione concreta per Milik. Più probabile invece la pista che porta alla Premier League, con Ancelotti che potrebbe riabbracciarlo all’Everton.